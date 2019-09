Presidente do Belenenses SAD fala em "novo ciclo" com a saída de Silas

O presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, disse este sábado que "um novo ciclo" se iniciou na equipa da I Liga de futebol com a saída de Silas e explicou os motivos da decisão.Em declarações após um jogo particular que opôs o Belenenses SAD ao Mafra, com vitória dos 'azuis' por 3-0, Rui Pedro Soares não anunciou oficialmente o treinador, mas deixou no ar a possibilidade de Pedro Ribeiro, que orientava a equipa sub-23 do clube, poder permanecer, em definitivo, no comando técnico."É um novo ciclo, com certeza também com as suas diferenças. Estou muito esperançado de que possamos ter um Belenenses à Belenenses. Esta mudança foi devido a algum desgaste. Nos últimos 15 jogos, tínhamos vencido um. Quando se ganha, não se dá grande importância a algumas coisas, mas quando não há resultados, têm uma importância grande", sublinhou.Rui Pedro Soares acredita que o 'mercado' de transferências "fez justiça" à equipa do ano passado e lembrou que Muriel, Diogo Viana, Sasso, Zakarya, Reinildo, Eduardo e Henrique Almeida, jogadores que abandonaram os 'azuis' neste defeso, são titulares em grandes equipas."Embora tardiamente, fez-se justiça à equipa que tínhamos no ano passado. É absolutamente claro que tínhamos uma grande equipa. Hoje, temos uma equipa igualmente boa, que não tenho a mínima dúvida que nos vai dar muitas alegrias como deu o ano passado. O Belenenses SAD tem uma grande equipa e vai fazer um grande campeonato", afirmou.O líder dos 'azuis' lamentou o mau início de temporada e a falta de golos, mas elogiou os atacantes da equipa, no qual se insere o reforço colombiano Mateo Cassierra, oriundo do Ajax."O Cassierra vai ser mais um para nos ajudar, tem características que, de facto, não tínhamos no plantel e que precisávamos. Não é nenhum salvador, porque na frente temos dois excelentes jogadores. O Licá é um dos melhores avançados do campeonato e o Kikas é um dos mais promissores", considerou.Como objetivos para a presente temporada, Rui Pedro Soares revelou ambição, mas primeiro pretende que a equipa encontre o caminho para a baliza e, sobretudo, para as vitórias."Temos objetivos ambiciosos para esta época, mas antes queremos fazer a primeira vitória. Nos primeiros cinco jogos oficiais, não marcámos golos, portanto, o primeiro objetivo passa por marcar golos e ganhar o primeiro jogo", concluiu.Na próxima jornada da I Liga, o Belenenses SAD, penúltimo classificado com dois pontos, desloca-se à Madeira para defrontar o Marítimo, 11.º, com quatro pontos, em 15 de setembro, às 16h00.