Presidente do Parlamento Europeu elogia "um dos maiores" da história do futebol

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, elogiou o antigo futebolista brasileiro Pelé, que morreu esta quinta-feira aos 82 anos, vítima de cancro, como "um dos maiores, se não o maior" da história do futebol.

"Pelé foi um dos maiores, se não o maior. Entreteve milhares de milhões, introduziu gerações à alegria do futebol e mostrou ao mundo que não há sonho demasiado grande", disse Metsola, no Twitter.

Numa mensagem acompanhada por uma imagem de Edson Arantes do Nascimento celebrando um golo, Metsola, a primeira voz das instituições da União Europeia a reagir à morte do 'rei' do futebol, disse ainda: "A Europa une-se ao Brasil e ao mundo em luto por um gigante de um belo jogo".

Pelé, nascido em 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998 e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).

