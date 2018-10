Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente do Vitória de Guimarães sugere venda da atual academia

Júlio Mendes propôs ainda o uso da eventual receita para financiar um novo centro de treinos.

Por Lusa | 19:48

O presidente do Vitória de Guimarães, Júlio Mendes, sugeriu esta sexta-feira a venda da academia do clube e o uso da eventual receita para financiar um novo centro de treinos para o emblema da I Liga portuguesa de futebol.



O dirigente prometeu, durante a campanha para as eleições de março, nas quais derrotou Júlio Vieira de Castro, com 52,4% dos votos, a criação, na zona ocidental da cidade, de uma extensão à atual academia, mas esta sexta-feira sugeriu que a venda da atual academia pode abrir caminho a um projeto imobiliário numa "zona nobre da cidade" e, ao mesmo tempo, financiar um centro de treinos mais bem equipado.



"Faz todo o sentido começarmos a refletir sobre isto. Porque não pensar num projeto imobiliário, de qualidade, não colocando em causa aquele espaço urbano e o Parque da Cidade, que lhe é adjacente, e, por via disso, financiar uma academia de raiz, ao nível do que melhor se faz no mundo. Este é um desafio que eu lanço à comunidade, aos vitorianos e à Câmara", disse, na apresentação dos projetos do clube para o futebol feminino e para os 'e-sports'.



O presidente vitoriano acrescentou que o eventual projeto imobiliário pode colmatar o "problema grave" que a cidade de Guimarães sente com a "falta de oferta em termos de alojamento", sentida pelo clube quando procura apartamentos para os seus jogadores.



Após já ter dito que o atual complexo, com seis relvados - três naturais e três sintéticos -, está "saturado", Júlio Mendes explicou que o clube está a mitigar a questão, com o recurso a outras infraestruturas no concelho, tal como a Pista de Atletismo Gémeos Castro, que vai acolher a equipa de futebol sub-23, após concluída a intervenção no seu relvado.



O futebol feminino vitoriano, projeto que, para já, assenta somente na formação, com treinos de captação abertos a vários escalões etários, vai instalar-se no recinto do Santiago Mascotelos, do segundo escalão da Associação de Futebol de Braga, revelou o vice-presidente para as modalidades, Pedro Coelho Lima, também presente na apresentação dos projetos.