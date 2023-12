Roger Schmidt acredita que o Benfica está no bom caminho em termos exibicionais. Apesar da má segunda parte com o Inter Milão para a Champions, o técnico alemão acredita que aquilo que a equipa fez até ao intervalo (vencia por 3-0) é o modelo a seguir para o que falta da temporada, sabe o CM.



Intensidade, velocidade e segurança defensiva foi aquilo que mais agradou a Schmidt, que viu nesse período muitas semelhanças com a equipa que conquistou o título da temporada passada.









Ver comentários