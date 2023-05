Pedro Proença vai recandidatar-se à presidência da Liga de Clubes com o apoio de todas as equipas profissionais, inclusive os três grandes, apurou o Mais Sport. Face a esta unanimidade, o atual líder será o único candidato às eleições de 1 de junho.



No próximo mandato de quatro anos, Proença terá como principal missão a conclusão do processo de centralização dos direitos televisivos da I e II Ligas.









