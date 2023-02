Christian Atsu, de 31 anos, foi encontrado este sábado sem vida. Estava desaperecido desde 6 de fevereiro quando ocorreu o sismo na Turquia, que provocou milhares de mortes."É com profundo pesar que recebemos a notícia da morte do Christian Atsu, um dos nossos campeões de 2013. Que descanse em paz. À família e amigos, enviamos as mais sentidas condolências, mensagem que estendemos a todas as vítimas do sismo da Turquia e Síria", reagiu o FC Porto, um dos clubes que o ganês representou.