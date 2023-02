Rio Ave manifesta "pesar e consternação" pela morte de Atsu

O Rio Ave manifestou este sábado "profundo pesar e consternação" pela morte do futebolista ganês Christian Atsu, que representou o clube em 2011/12 e que foi encontrado morto sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, na Turquia.

"É com profundo pesar e consternação que recebemos hoje as notícias do falecimento de Christian Atsu. A família rioavista associa-se à dor de familiares e amigos do Atsu, bem como das milhares de vítimas da tragédia na Síria e Turquia, prestando-lhes as mais sentidas condolências. Até sempre, Atsu", escreveu o emblema vila-condense na página oficial no Facebook.

Atsu, de 31 anos, que representou o Rio Ave durante uma temporada, em 2011/12, por empréstimo do FC Porto, foi encontrado morto sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, sul da Turquia, anunciou este sábado o seu agente.

"O corpo sem vida de Atsu foi encontrado sob os escombros. Os seus pertences ainda estão a ser removidos. O seu telefone também foi encontrado", disse o seu agente Murat Uzunmehmet, citado pela agência turca privada DHA.

De acordo com os média turcos, o jogador que atuava no Hatayspor, em que também alinha o português Rúben Ribeiro, estava sob os escombros da sua residência em Ronesans, uma torre de 12 andares que desabou no sismo.

O Chelsea, através do site oficial, revelou "enorme tristeza" pelo desaparecimento do extremo internacional ganês, que esteve ligado aos 'blues' entre 2013 e 2017, embora sem nunca atuar pela equipa principal.

Da mesma forma, o Newcastle, que contou com o extremo entre 2017 e 2021, também manifestou tristeza pela morte de "um jogador talentoso e uma pessoa especial": "Será sempre carinhosamente lembrado pelos nossos jogadores, staff e adeptos".

A Embaixada do Gana na Turquia e a Associação de Futebol do Gana alegaram, inicialmente, que o avançado havia sido encontrado vivo, mas posteriormente provou-se que a informação era falsa.

O construtor da residência de luxo transformada agora em ruínas, onde se presume que 800 pessoas estejam enterradas, foi detido na semana passada enquanto tentava deixar a Turquia.

Atsu ingressou no clube turco Hatayspor em setembro, com sede na província de Hatay (sul), perto do epicentro do violento sismo que atingiu a Turquia a 6 de fevereiro.

O sismo, seguido por fortes tremores secundários, matou mais de 40 mil pessoas na Turquia e na Síria, de acordo com os últimos relatórios oficiais divulgados na sexta-feira, deixando também milhares de feridos e desabrigados ao frio.

