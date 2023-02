Antigo jogador do FC Porto Christian Atsu encontrado morto nos escombros da Turquia

O ex-jogador do FC Porto, Christian Atsu, foi encontrado sem vida, este sábado. O jogador ganês estava desaparecido desde dia 6 de fevereiro, quando um sismo de 7.8 na escala de richter abalou a Turquia.Quem avança a informação é o empresário do jogador, Murat Uzunmehmet, através de uma publicação no Twitter onde diz "Christian Atsu encontrado e infelizmente morto".Murat Uzunmehmet disse à agência de notícias turca Demiroren Haber Ajansi que "o corpo de Atsu foi encontrado debaixo dos escombros" e que "o seu telefone também foi encontrado".