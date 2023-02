"Não há palavras para descrever a nossa tristeza": Hatayspor despede-se de Christian Atsu

O Hatayspor, clube do antigo jogador do FC Porto Christian Atsu, reagiu este sábado à morte do jogador ganês que, no mesmo dia, foi encontrado sem vida debaixo dos escombros deixados pelos sismos que abalaram a Turquia a 6 de fevereiro."Os nossos sentimentos", começou por escrever a formação turca."O funeral do nosso jogador Christian Atsu, que perdeu a vida debaixo dos escombros, terá lugar na sua cidade natal no Gana. Não te vamos esquecer, Atsu. Que a paz esteja contigo, pessoa bonita. Não há palavras para descrever a nossa tristeza. Descansa em paz", pode ler-se numa publicação no Twitter.O Hatayspor lamentou ainda a morte de Onur Akdeniz, um dos funcionários do clube.Atsu, recorde-se, estava desaparecido desde o passado dia 6 de fevereiro.