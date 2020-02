Promessa de compra de ações detidas pelo Benfica a 5 euros atrasa OPA

A promessa de compra, por cinco euros, das ações detidas pelos membros dos órgãos sociais do Benfica, em particular ao seu presidente, Luís Filipe Vieira, está a atrasar a aprovação do prospeto da Operação Pública de Aquisição (OPA) na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), apurou o CM.

O CM sabe que a ‘polícia da Bolsa’ tem pedido várias explicações à SAD encarnada e tem havido uma intensa troca de informações. Anunciada a 18 de novembro, a OPA parcial sobre a SAD benfiquista ainda não tem o prospeto aprovado três meses depois do seu anúncio. Embora a CMVM considere "normal" este prazo, a verdade é que um dos acionistas de referência, José António dos Santos (12,71%) tem vindo a reforçar a sua posição.

O patrão do Grupo Valouro afirmou ao jornal ‘Público’ que gastou "largas centenas de milhares de euros" na passada segunda-feira (dia 17) na compra de ações da Benfica SAD. Ora, segundo fontes do mercado contactadas pelo CM, "apenas foram transacionadas em Bolsa 790 ações do Benfica na segunda-feira", o que significa que as transações ocorreram fora do mercado, e "muito provavelmente ao preço de cinco euros por ação", adiantam as mesmas fontes.



Segundo o artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários, que rege os deveres de comunicação das participações qualificadas, quem reduzir a sua participação a menos de 2% do capital, tem dois dias para comunicar esse facto à CMVM. Assim sendo, se os restantes acionistas de referência do Benfica tivessem vendido as suas posições – Zé Guilherme (3,73%), Joaquim Oliveira (2,66% através da Olivedesportos) e os irmãos Martins (2% através da Quinta de Jugais) – a José António dos Santos, teriam até ontem para comunicar publicamente a realização do respetivo negócio.

Segundo fontes do mercado contactadas pelo CM, nas últimas três semanas foram vendidas em Bolsa mais de 65 mil ações do Benfica. Sendo que o lote mais significativo, 16 121 títulos, foi alienado a 4 de fevereiro a um preço de 4,58 euros por ação, muito abaixo dos cinco oferecidos na OPA.



PERFIL

José António dos Santos nasceu em 1941 na Lourinhã e desde cedo viu a sua vida ligada ao negócio dos frangos, quando em 1958 toma em mãos a gerência do negócio familiar: a Casa Manuel dos Santos, fundada em 1875. Com o seu irmão gémeo, António José, ganham o concurso, em 1966, para abastecer o Exército português. No dia 25 de abril de 1974 constituem a Persuínos, empresa que dará origem à Avibom e ao Grupo Valouro.