Uma vitória num dos quatro jogos que lhe faltam realizar (o próximo é já quarta-feira em Vila do Conde), garante ao Sporting um encaixe à volta de 33 milhões de euros com a participação na fase de grupos da Champions da próxima época. Esse seria o valor que os leões teriam direito, à data de hoje, com a entrada na fase de grupos da prova milionária, que fica matematicamente assegurada com o triunfo na ...