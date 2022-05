O PSG elegeu Rúben Amorim como "prioridade" para a sucessão de Mauricio Pochettino no comando técnico da sua equipa de futebol.



A notícia foi avançada em França pelo diário ‘Le Parisien’ e confirma informações esta segunda-feira veiculadas pelo CM, segundo as quais Antero Henrique, antigo dirigente do FC Porto e do próprio PSG, teria proposto ao clube francês o nome do treinador do Sporting.









