PSG oficializa saída de Lionel Messi

O Paris Saint-Germain oficializou a saída de Lionel Messi, este sábado, através das redes sociais. O argentino esteve em Paris duas temporadas.Nas duas épocas que passou em França o jogador de 35 anos conquistou três troféus. Em 2021/22 venceu a liga, na temporada que agora terminou ganhou também a liga, além da supertaça.Ainda assim a equipa que fez um investimento milionário nunca conseguiu chegar ao maior objetivo, que seria a vitória na Liga dos Campeões. Nos dois anos com Messi a jogar ao lado de Mbappé e Neymar o PSG perdeu sempre nos oitavos-de-final. Primeiro com o Real Madrid e este ano com o Bayern Munique.O argentino fez 74 jogos pelos campeões franceses e marcou 32 golos. Em 2022/23 o futebolista jogou com os portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha e Renato Sanches.Através do twitter o PSG deseja "muitos mais sucessos para o resto da carreira". O nome de Lionel Messi tem sido associado a muitos clubes, desde a Arábia Saudita a um, sempre badalado, regresso a Barcelona.