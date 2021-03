‘Quartos’ estão ao virar da esquina para seleção de Sub-21

Os quartos de final estão mesmo ao virar da esquina. A seleção portuguesa de sub-21 venceu (2-0) a Inglaterra, em jogo a contar para a 2ª jornada do Grupo D do Europeu, e está com um pé na fase seguinte da prova. Os ‘meninos de ouro’ totalizam duas vitórias em outros tantos jogos e precisam apenas de um empate na derradeira jornada, frente à Suíça, num encontro que está agendado para a próxima quarta-feira. E, no limite, Portugal até pode perder esse jogo e garantir à mesma o apuramento, mas para isso terá de esperar que a Croácia não vença os ingleses.









Os comandados de Rui Jorge dominaram a posse de bola na primeira parte (57% vs 43%) e conseguiram, por diversas vezes, chegar com perigo à área adversária. A ineficácia da equipa das quinas no ataque até chegou a causar um nó na garganta aos portugueses... mas esse mesmo nó foi desfeito na 2ª parte. Dany Mota faturou (64’) na sequência de um veloz contra-ataque e Francisco Trincão (75’), de penálti, deu a machada final. Grande parte do mérito no segundo golo tem de ir para Gonçalo Ramos, que saiu do banco e precisou apenas de 10 segundos para sacar o penálti.