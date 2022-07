O Conselho de Disciplina da FPF castigou com um jogo de suspensão cada Diogo Costa, Otávio, Fábio Cardoso e Manafá, todos do FC Porto, pelos cânticos anti-Benfica após a conquista do título de campeão nacional, no Estádio da Luz, na temporada passada. Para além da suspensão, os quatro jogadores foram multados em 510 euros cada um.









