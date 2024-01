Quem é a mulher de Fernando Madureira, "há 25 anos a pentear macacos"

Tribunal de Guimarães

contra o tablier de um carro de luxo, ao som de um dos hinos dos 'Super Dragões'. Em poucas horas, a filmagem, gravada na autoestrada, recebeu milhares de visualizações e comentários.

Em tribunal, o chefe da claque azul e branca referiu estar em situação de falência, apesar de ser dono de sete imóveis no Porto e em Vila Nova de Gaia e de diversos carros de luxo, como o Porsche apreendido esta quarta-feira pela PSP. Já Sandra Madureira detém, em nome próprio, dois automóveis da marca BMW, ambos com matrícula de 2019.A esposa do chefe dos 'Super Dragões' deu a cara pela claque em momentos difíceis. Em maio de 2022, participou no velório de Igor Silva , de cujo assassinato o filho do número dois da claque é o principal suspeito, para prestar solidariedade à família. A situação permitiu acalmar os ânimos entre grupos rivais.Sandra Madureira viu-se novamente a braços com a justiça, mas desta vez a justiça desportiva, em janeiro de 2023. Inicialmente, a portista foi banida dos estádios durante um ano, por intimidar uma adepta do Sporting. Contudo, viu a pena reduzida para três meses e cumpriu o castigo praticamente todo no período de férias.Durante este episódio, Sandra Madureira obrigou a adepta a esconder a camisola do Sporting que envergava, numa zona de simpatizantes portista, no Estádio do Dragão. A esposa do chefe dos 'Super Dragões' protestou com a forma como os agentes de segurança se acercaram perante o sucedido.