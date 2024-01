Fernando Madureira e a mulher, Vítor Catão e outras 9 pessoas detidas em megaoperação da PSP

Fernando Madureira, o chefe dos ‘Super Dragões’, e outras dez pessoas foram detidas esta quarta-feira no âmbito de uma megaoperação da PSP na área do Grande Porto que visa vários elementos da claque do FC Porto.



A mulher de Fernando Madureira e Vítor Catão, ex-diretor desportivo e membro dos 'Super Dragoes', estão entre os detidos.

Em causa estão dois processos relacionados com as agressões na Assembleia Geral (AG) do FC Porto e as ameaças ao candidato à presidência do clube André Villas-Boas.



O CM sabe que Fernando Madureira, também conhecido por 'Macaco', foi notificado para comparecer em tribunal para prestar declarações acerca dos processos mas que não apareceu, motivo que levou à sua detenção.





A PSP continua a realizar várias buscas nas casas dos elementos da claque do FC Porto. Os elementos dos 'Super Dragões' estão indiciados de crimes de ofensas corporais, danos, coação e ameaça.Ao que oapurou, as autoridades previam que os elementos da claque tivessem planos para novos ataques durante o período de campanha à presidência.Recorde-se que a 13 de novembro de 2023, sócios do FC Porto iniciaram desacatos em plena Assembleia Geral do clube. Vários vídeos foram divulgados nas redes sociais que captam os momentos dos distúrbios.Um adepto chegou mesmo a ser agredido após fazer um discurso de cinco minutos em que criticava as casas do clube e algumas alterações propostas aos estatutos. A intervenção não agradou a alguns dos presentes, que começaram desacatos no recinto.A situação gerou polémica e fez com que Pinto da Costa, presidente dos dragões, fosse alvo de diversas críticas.Chegou a ser criada uma petição para destituir Fernando Madureira do cargo de chefe dos 'Super Dragões', que acabou cancelada. Até ser retirada contava com mais de 12 mil assinaturas.Em atualização