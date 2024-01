Cofre apreendido na casa de Fernando Madureira tinha 50 mil euros em notas. Chefe dos 'Super Dragões' foi detido

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu um cofre com 50 mil euros em notas após buscas efetuadas em casa de Fernando Madureira, o chefe dos ‘Super Dragões’.

Fernando Madureira, também conhecido por ‘Macaco’, foi detido esta quarta-feira no âmbito da ‘Operação Pretoriano’. É acusado dos crimes de coação agravada, ameaça agravada, instigação pública, atentado à liberdade de imprensa e arremesso de objetos.

Para além de Madureira, outras 11 pessoas foram detidas durante megaoperação da PSP na área do Grande Porto. Em causa está uma investigação às agressões ocorridas no decorrer da Assembleia-Geral do FC Porto em novembro e às ameaças feitas ao candidato à presidência do clube André Villas Boas.