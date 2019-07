Raul De Tomas embala Benfica na vitória frente ao Chivas em estreia na Internacional Champions Cup

Um golo de De Tomas (2’) lançou o Benfica para um triunfo fácil sobre os mexicanos do Chivas, por 3-0, nos EUA, em jogo da Internacional Champions Cup.O Benfica foi sempre a equipa mais dominadora. A entrada de rompante das águias, que culminou no golo de Raul De Tomas, após uma grande jogada de Caio Lucas, acabou por fazer os jogadores de Bruno Lage baixarem a intensidade. O calor (perto de 30º, dado que o jogo se disputou às 13h00 locais) não justifica a oscilação de rendimento da equipa após o golo.Mesmo assim, Caio Lucas foi dos mais irreverentes, num jogo que marcou a estreia da dupla Seferovic-Raul De Tomas. O espanhol nem precisou do golo para ofuscar o suíço.Na defesa, Bruno Lage foi obrigado a colocar o defesa-esquerdo Nuno Tavares, de 19 anos, à direita, devido à lesão de André Almeida. O jovem cumpriu.Quem voltou a demonstrar as suas capacidades foi Odysseas, que se mostrou sempre seguro e teve duas intervenções de elevado nível de dificuldade perto do intervalo.Na etapa complementar, as águias entraram adormecidas e só acordaram com três bolas na trave de Odysseas (Ponce, aos 50’ e 90+1’, e Alexis Vega aos 60’). Bruno Lage mexeu na equipa e o Benfica tornou-se mais forte.Nesta fase, brilhou o jovem Jota, que assistiu o médio Rafa (70’) no 2-0. Seferovic acabou por fazer o 3-0, após um passe decisivo de Taarabt. Aliás, o avançado suíço só se mostrou após a saída do espanhol Raul De Tomas.Voltou a marcar. Tem uma grande capacidade de posicionamento e, com ele, os golos parecem fáceis. Oportuno. Na primeira ocasião, fez golo. Está a ganhar confiança e estreou-se ao lado de Seferovic, que esteve uns furos abaixo.Muito interventivo e voluntarioso. É ele que faz toda a jogada do primeiro golo, limitando-se a servir um golo de bandeja ao avançado espanhol. Evidenciou velocidade e uma técnica acima da média. Mostrou serviço.O defesa-esquerdo, de 19 anos, jogou no lado direito. Não comprometeu, embora, em alguns lances, se tenha notado a tentativa de puxar a bola para o pé esquerdo. Boa disponibilidade física.Substituiu Pizzi, mas teve pouca bola. O médio, de 24 anos, ex-Moreirense, esteve mais apagado do que tem sido habitual. Ainda tentou um remate de longa distância, mas este saiu fraco. Uma exibição menos conseguida.