Raúl Meireles e família foram ver a moda em grande estilo

Ex-jogador de futebol foi com a mulher, Ivone, e a filha, Lara, ao Portugal Fashion. O trio deu nas vistas.

Raúl Meireles foi sempre um caso aparte dentro e fora dos relvados. O ex-jogador do FC Porto, que passou pelo Liverpool ou o Chelsea, encerrou a carreira como futebolista depois de várias temporadas na Turquia.



Tem agora mais tempo para se dedicar àquela que foi sempre uma das suas paixões - a moda. Ninguém estranho, por isso, vê-lo em mais uma edição do Portugal Fashion, que decorreu este fim-de-semana no Porto, onde apareceu com a mulher e a filha.



Mas Meireles Ivone e Lara, mostram que para eles a moda não é só para ver ao longe. Os três apareceram com visuais arrojados, a mostrar que o gosto pelo corriqueiro não vive lá em casa.



"Sou diferente do chamado normal", disse o ex-futebolista numa entrevista recente, e as fotos provam-no.