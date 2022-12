Enzo Fernández não deve sair do Benfica em janeiro, mas no verão as propostas chorudas devem chegar à Luz. Uma delas pode ser do Real Madrid, que estará na disposição de avançar com 70 milhões de euros mais o passe do brasileiro Reinier.



O emblema merengue virou as baterias para o internacional argentino, já que a primeira opção, o inglês Bellingham (Dortmund) deve rumar ao Liverpool.









Ver comentários