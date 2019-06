Real Madrid levou nega de Luís Filipe Vieira

O Real Madrid tentou ‘roubar’ João Félix ao Atl. Madrid, mas a proposta, que podia chegar aos 130 milhões de euros, não convenceu o Benfica.Segundo o diário espanhol ‘Marca’, os merengues ofereceram 80 milhões de euros, com os restantes 50 a ficarem dependentes de objetivos a cumprir por João Félix durante o contrato.Apesar da proposta superar em 10 milhões de euros a cláusula de rescisão do jogador, Luís Filipe Vieira manteve firme a exigência de receber, de imediato, os 120 milhões.Os colchoneros, por sua vez, vão avançar com o pagamento da cláusula de rescisão do internacional português. Segundo a mesma publicação, também a vontade do avançado em escolher o Atl. Madrid foi decisiva para os encarnados rejeitarem a proposta vinda do Santiago Bernabéu.Entretanto, o jornal ‘AS’ deu a conhecer a operação relâmpago montada pelo Atl. Madrid para garantir João Félix. O clube terá promovido uma viagem do jovem, de 19 anos, até ao Estádio Wanda Metropolitano, com a família.O objetivo foi apresentar o projeto do clube e a importância que o avançado teria na equipa.A ideia convenceu o internacional português, que está agora de férias e espera pela oficialização da transferência para Madrid.