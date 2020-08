Reforço do Barcelona testa positivo à covid-19

O internacional bósnio Miralem Pjanic, contratado pelo FC Barcelona à Juventus no final da temporada de 2019/20, testou positivo à covid-19 e vai falhar a pré-época, anunciou este domingo o clube catalão de futebol em comunicado.

"Miralem Pjanic foi diagnosticado positivo no teste que fez no sábado, após sentir algum desconforto. O jogador sente-se bem e está isolado em sua casa", informou o FC Barcelona, em comunicado.

Pjanic, de 30 anos, vai assim juntar-se mais tarde do que o previsto ao plantel do 'Barça', que tem o início dos trabalhos marcado para 31 de agosto, uma vez que, de acordo com o clube, "terá que cumprir um período de quarentema de 15 dias".

Em 29 de junho, o FC Barcelona formalizou a chegada do médio internacional bósnio Pjanic da Juventus, por quatro épocas e 60 milhões de euros, em troca do brasileiro Arthur, que havia feito o caminho contrário por 72 milhões de euros.

Este é o terceiro caso de covid-19 no plantel do FC Barcelona, que esta semana apresentou o holandês Ronald Koeman como o novo treinador, depois dos defesas franceses Samuel Umtiti e Jean-Clair Todibo.

O campeonato espanhol está previsto começar em 12 de setembro.

