Regressos unem balneário do Benfica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O regresso às opções de Bruno Lage de vários jogadores que aparentemente não contavam para o técnico veio unir o balneário do Benfica depois de uma série de maus resultados que terminaram com a vitória, quarta-feira, em Vila do Conde, apurou o CM.Samaris é o caso mais paradigmático. Internamente, vários jogadores não entendiam o porquê do afastamento do grego das principais opçõ...