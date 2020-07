Renato Sanches testa positivo para coronavírus

O treinador do Lille revelou que três jogadores do Lille, entre eles Renato Sanches, testaram positivo à Covid-19. Os outros foram Jonathan Ikoné e Jonathan Bamba. De acordo com o técnico, contraíram o novo coronavírus durante a semana de férias da equipa, entre 6 e 13 de julho.

"Renato, o primeiro a ter sintomas, está em Portugal. Terá de cumprir dois testes negativos para ser autorizado a viajar. Quanto aos outros dois, estão em França e deverão voltar em breve aos treinos, provavelmente já na segunda-feira", referiu Christophe Galtier depois do particular deste sábado com o Mouscron (vitória por 2-1).

Em atualização