Renato Sanches troca Lille por Paris Saint-Germain

O futebolista internacional português Renato Sanches, que alinhava no Lille há três épocas, foi esta quinta-feira confirmado como reforço do Paris Saint-Germain, por cinco anos, juntando-se no clube da capital francesa aos compatriotas Nuno Mendes, Vitinha e Danilo.

Renato Sanches, de 24 anos, vai para o sexto clube da carreira profissional, iniciada no Benfica, clube que representou até 2015/16, antes de rumar aos alemães do Bayern Munique, a troco de 35 milhões de euros (mais 45 variáveis).

O médio luso pertenceu ao clube germânico durante quatro temporadas (2016/17 a 2019/20), mas só alinhou, em pleno, pelos bávaros em 2016/17 e 2018/19.