Reviravolta com três expulsões na II Liga

Jogo de emoções fortes na Reboleira, onde o Estrela da Amadora venceu (3-1) na receção ao Farense, para a 3ª jornada da II Liga. Foram várias as incidências que deixaram o mítico Estádio José Gomes a fervilhar, num encontro marcado por três expulsões e uma reviravolta na reta final. Não faltaram condimentos no reencontro entre dois emblemas históricos do futebol português, que reviveram, assim, uma célebre final da Taça de Portugal.





Corria a temporada 1989/90 quando a formação tricolor e os leões de Faro se encontraram no Jamor. O Estrela, orientado por João Alves, havia conseguido a permanência na primeira Liga (terminou em 12º) e chegara à decisão da prova rainha após eliminar o V. Guimarães nas ‘meias’. Do outro lado estava um surpreendente Farense, guiado por Paco Fortes, que construiu um legado de 13 temporadas no clube. Os algarvios militavam no segundo escalão, mas conseguiram a promoção nessa mesma época. Contudo, era preciso contornar o teórico favoritismo do Estrela da Amadora. As duas equipas empataram (1-1) no jogo da decisão e foi preciso recorrer à finalíssima para se conhecer o vencedor. Aí, os amadorenses superiorizaram-se (2-0) e levantaram a Taça de Portugal, graças aos golos de Paulo Bento e Ricardo Lopes. Um duelo que se eternizou e que foi revivido este sábado, com muitos nervos à mistura.