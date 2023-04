A insatisfação evidenciada por Neres depois do jogo com o Inter foi uma reação extemporânea que tem uma motivação mais profunda: o jogador sente-se injustiçado por Roger Schmidt.



Após o apito final da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em que o Benfica saiu derrotado em casa por 0-2, Neres abandonou o relvado imediatamente sem cumprir as interações habituais.









