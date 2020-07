Ricardo Araújo Pereira entre os 'trunfos' de Noronha Lopes

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, conta com vários apoios de peso nesta corrida, sendo de destacar o do humorista Ricardo Araújo Pereira e o de Tinoco Faria, que chegou a fazer parte da direção de Luís Filipe Vieira e foi líder da Mesa da Assembleia Geral com o atual presidente.



Saiba mais no Record.