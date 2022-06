Está cada vez mais complicada a transferência de Enzo Fernández para o Benfica, com o River Plate a exigir agora 25 milhões de euros para deixar sair o médio, sabe o Correio da Manhã.



Embora a cláusula de rescisão esteja situada nos 20 milhões, o emblema argentino e os agentes do jogador querem mais cinco milhões para que este esteja em Portugal no arranque da nova época.









