Roberto Martínez “surpreendido” com compromisso dos jogadores com a Seleção Nacional

O selecionador português, Roberto Martínez, destacou esta quarta-feira o "compromisso" dos jogadores nos primeiros dias de trabalho da equipa e lembrou que o duelo com o Liechtenstein, da fase de qualificação para o Euro2024 de futebol, "vale três pontos".

"Não vai ser um jogo amigável. Este jogo vale três pontos. Por isso, precisamos de uma equipa personalizada, com bola e a mandar. Temos de ter uma estratégia bem definida e apresentar um nível muito alto quando defrontamos uma equipa muito fechada. Não há margem de erro. É ganhar e crescer", afirmou Roberto Martínez.

O novo selecionador nacional falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de antevisão do encontro do Grupo J, agendado para quinta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

"Estou surpreendido pelo grau de compromisso dos jogadores com a seleção. Todos podem jogar. Estamos a iniciar um novo ciclo e queremos os melhores. Ronaldo faz parte dos melhores e precisamos da sua experiência", disse Martínez.

O técnico de 49 anos explicou que Ronaldo, por ser o mais internacional, continuará como capitão, mas, caso não seja utilizado ou já não esteja em campo, o guarda-redes Rui Patrício e Bernardo Silva terão direito à braçadeira, por serem o segundo e terceiro jogadores com mais jogos pela equipa das 'quinas', respetivamente.

O encontro Portugal-Liechtenstein está agendado para as 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do norueguês Espen Eskas.

Três dias depois, Portugal joga a segunda ronda do Grupo J no Luxemburgo. O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.