O alemão Roger Schmidt surge como opção credível à sucessão de Nélson Veríssimo no comando técnico do Benfica, para a próxima época. O treinador, de 55 anos, está de saída da equipa holandesa do PSV Eindhoven e o perfil agrada aos dirigentes da SAD do clube da Luz, que já fizeram contactos preliminares para averiguar disponibilidade.