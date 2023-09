Roger Schmidt não esquece a segunda parte do Benfica que deu a vitória na Supertaça no início de agosto, pelo que está pensar avançar esta sexta-feira diante do FC Porto com os mesmos jogadores de campo decisivos na conquista do troféu (2-0 em Aveiro).



Trubin no lugar de Odysseas (saiu ainda no fecho do mercado para Inglaterra) deverá ser a única alteração.









Ver comentários