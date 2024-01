O extremo argentino Rollheiser está confiante quanto ao ingresso no Benfica, mas não esquece os adeptos do seu antigo clube. “Ao povo do Estudiantes, obrigado pelo carinho e respeito durante este ano e meio. Por isso estou feliz. Envio os meus cumprimentos a todos”, disse o extremo à TyC Sports, televisão argentina, já no aeroporto, a caminho de Portugal na companhia de Rui Pedro Braz, diretor das águias.









O argentino, de 23 anos, chega ao Benfica a troco de cerca de 10 milhões de euros por 90%, com os Estudiantes a manter os restantes 10%. Esta contratação estava planeada para o verão, como forma de colmatar as saídas de Rafa e Di María (ambos em final de contrato), mas o clube encarnado optou por antecipar o negócio.

Rollheiser é o quarto reforço, depois das vindas de Marcos Leonardo, Álvaro Carreras e Prestianni (será apresentado no fim do mês). Com a chegada do argentino, Gonçalo Guedes fica mais perto da saída. Entre os interessados estão o Villarreal e clubes árabes. O passe pertence ao Wolverhampton, que aceita ceder o jogador em troca do pagamento do salário. Musa também tem sido apontado à saída, mas Schmidt promete dar-lhe mais minutos.









