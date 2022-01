Roma oficializa 'dragão' Sérgio Oliveira

O médio Sérgio Oliveira vai alinhar na Roma, por empréstimo do FC Porto, até ao fim da época 2021/22, ficando o clube da Liga italiana de futebol com opção para a contratação definitiva do internacional português.

"Oliveira chega do FC Porto num empréstimo inicial até 30 de junho de 2022. No acordo, foi incluída uma opção que permite efetuar uma transferência definitiva", refere a Roma em comunicado.

Sérgio Oliveira, de 29 anos, foi formado nos 'dragões', mas antes de se afirmar na equipa principal, passou por Beira-Mar, Malines (Bélgica), Penafiel -- o único clube em que não esteve por empréstimo do FC Porto -, Paços de Ferreira, Nantes (França) e PAOK (Grécia).



