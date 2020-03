Ronaldinho Gaúcho em prisão preventiva no Paraguai

Depois de mais de seis horas de audiência, a Justiça do Paraguai decidiu, este sábado, manter Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão, Roberto de Assis Moreira, presos pela posse de documentos de identificação falsos.

Inicialmente, ambos tinham sido notificados que podiam regressar ao Brasil, pelo facto de terem colaborado com informação à investigação, também por adulteração de passaportes e de falsificação de documentos, mas, na sexta-feira, por um pedido do Ministério Público paraguaio, o juiz do processo, Mirko Valinotti, mudou de opinião e emitiu uma ordem de detenção.

Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão foram levados à Agrupação Especializada da Polícia Nacional do Paraguai e vão ficar em prisão preventiva nesse local, após decisão de um juiz de Assunção.

O brasileiro chegou na manhã de quarta-feira ao Paraguai para participar em eventos do lançamento de um programa social para crianças, organizado pela Fundação Fraternidade Angelical. O antigo avançado da seleção 'canarinha' viajou também para lançar no mercado paraguaio o livro Génio na vida, que conta a sua história.

Em janeiro de 2019, Ronaldinho e seu irmão Roberto tiveram os seus passaportes apreendidos, por decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que condenou, em fevereiro de 2015, os irmãos a pagarem uma indemnização por causarem danos numa área de preservação ambiental na orla do rio Guaíba, em Porto Alegre.

Em outubro de 2019, a multa de 8,5 milhões de reais (1,6 milhões de euros) foi renegociada para seis milhões de reais (1,1 milhões de euros) e Ronaldinho pôde recuperar o seu passaporte.