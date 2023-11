Cristiano Ronaldo esteve imparável ao bisar no triunfo desta sexta-feira do Al Nassr de sobre o Al Akhdoud, por 3-0, com golos de se tirar o chapéu, na Liga Saudita.









A formação treinada por Luís Castro,com CR7 e Otávio a titulares, dominou o encontro desde o primeiro minuto e chegou à vantagem por Samir Al-Najei (13’). O Al Akhdoud, que tem no seu ataque o ex-Casa Pia Savior Godwin, ainda reclamou uma grande penalidade, mas após a consulta do vídeo árbitro foi detetado um fora de jogo no início da jogada.

Na segunda parte, foi a vez de Cristiano Ronaldo assumir o protagonismo. Primeiro viu um golo (de chapéu) anulado por fora de jogo, mas dois minutos volvidos fez o 2-0, com um golão após dominar a bola e rematar para a baliza. Motivado, CR7 foi à procura de mais e fez um chapéu fabuloso (80’) ainda de fora da área. Este foi o 15.º golo na Liga Saudita em 13 jogos. Soma ainda sete assistências.





Com este triunfo, o Al Nassr reduz a diferença para um ponto e pressiona o líder Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, que só hoje entra em ação frente ao Al Hazm (15h00).