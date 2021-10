Ronaldo e Bruno Fernandes humilhados em casa pelo Liverpool

O Manchester United foi ontem atropelado em casa pelo Liverpool por 5-0. Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes foram titulares nos red devils, mas foi Diogo Jota, autor do segundo golo dos reds, e sobretudo Salah com um ‘hat trick’ que fizeram a festa em Old Trafford.









A equipa de Jurgen Klopp foi verdadeiramente demolidora no primeiro tempo. Aos 13 minutos já vencia por 2-0, com golos de Keita e Diogo Jota. Mas até ao apito para o intervalo a equipa de Liverpool não tirou o pé do acelerador e marcou mais duas vezes (bis de Salah).

Ronaldo e Bruno Fernandes estiveram apagados, como toda a equipa do Manchester United. Antes do descanso, o avançado português viu (apenas) cartão amarelo depois de um gesto feio ao pontapear, no chão, Jones. O United nunca na sua história tinha saído para o intervalo a perder 0-4, o que levou a centenas de adeptos a abandonarem o estádio antes dos 45’.





O filme de terror para a equipa da casa continuou com o terceiro golo de Salah. Cristiano Ronaldo ainda marcou, mas o golo foi anulado por fora de jogo. No final, o técnico Solskjaer voltou a ser muito criticado e, apesar de recusar demitir-se, pode deixar o clube em breve.





Nos outros resultados do dia na Liga inglesa, destaque para a derrota (0-1) do Tottenham, de Nuno Espírito Santo, no terreno do West Ham.

cr7: “a culpa é só nossa”



“Às vezes o resultado não é aquele pelo qual lutámos, nem o que queremos. A culpa [da goleada com o Liverpool] é só nossa, porque não há mais ninguém para culpar. Os nossos adeptos merecem muito melhor do que isto”, reagiu Ronaldo após o jogo.