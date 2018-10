Cristiano Ronaldo entre os dez primeiros nomeados à Bola de Ouro

France Football e o L'Équipe divulgam esta segunda-feira os 30 nomeados.

11:22

O português Cristiano Ronaldo está entre os 30 nomeados à Bola de Ouro, prémio para melhor futebolista do mundo entregue pela France Football, anunciou esta segunda-feira a revista francesa.



A publicação gaulesa vai anunciar ao longo do dia lotes de cinco futebolistas candidatos, com Ronaldo a estar já entre os primeiros 10 anunciados.



Além do capitão da seleção portuguesa, já foram nomeados o argentino Sergio Aguero, o galês Gareth Bale, os brasileiros Alisson Becker e Roberto Firmino, o francês Karim Benzema, os uruguaios Edinson Cavani e Diego Godin e os belgas Thibaut Courtois e Kevin de Bruyne.



Cristiano Ronaldo, que perdeu este ano o prémio de melhor da FIFA para o croata Luka Modric, já venceu a Bola de Ouro cinco vezes, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.



Entre 1956 e 1994, a Bola de Ouro era atribuída apenas a jogadores europeus que representassem clubes europeus, mas, a partir de 1995, a distinção da publicação francesa foi alargada a todos os futebolistas que jogam na Europa e, desde 2007, passou a ter amplitude planetária, sem qualquer restrição.



Em 2010, a France Football e a FIFA juntaram-se para criar a Bola de Ouro FIFA, que foi atribuída em conjunto entre 2010 e 2015, altura em que o prémio voltou a ficar, de novo, sob a égide exclusiva da revista francesa.