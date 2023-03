Ronaldo estabelece mais um recorde na festa do golo

Cristiano Ronaldo tornou-se esta quinta-feira no jogador com mais internacionalizações do Mundo (197) no passeio que foi a partida frente à seleção do Liechtenstein (4-0) e na casa que o lançou na ribalta do futebol mundial: Alvalade.









Com um regresso à titularidade na estreia de Roberto Martínez como selecionador, CR7 demorou a acertar a pontaria. O jogo foi de sentido único e deu para perceber algumas das ideias do novo selecionador. A começar pela tática de três centrais, que permitiu a estreia na Seleção de Gonçalo Inácio.

A resistência do Liechtenstein, se é que lhe podemos chamar resistência, durou oito minutos: João Cancelo aproveitou um ressalto para rematar de fora da área, com a bola a desviar num defesa. O guarda-redes Büchel até podia ter feito mais, mas deixou a bola escorregar para dentro da baliza. Depois sucederam-se os lances de perigo para Portugal, mas a equipa pecou na finalização, pois não esperava tamanhas facilidades.









Leia também Ronaldo lidera ensaio com golo e recordes frente ao Qatar Na etapa complementar, Portugal entrou com tudo e Bernardo Silva ampliou a vantagem. O domínio português continuava a ser avassalador. João Cancelo foi travado em falta na grande área e Cristiano Ronaldo não perdoou na grande penalidade.

Apanhou-lhe o gosto e fez o 4-0 de livre à entrada da área. Fez o golo 120 pela seleção e Alvalade gritou ‘Siiiii’.





As substituições trouxeram jogadores ávidos de golo. Rúben Neves foi um quebra-cabeças para a defesa. Palhinha, Bruno Fernandes, João Mário e Rafael Leão continuaram o festival de golos... falhados. Triunfo claro, mas sem nota artística.





"Muito orgulhoso do resultado"



“Muito orgulhoso do resultado. Foi uma oportunidade para conhecer os jogadores. Fico-me com a atitude e com a vontade de trabalhar”, disse Roberto Martínez após o seu jogo de estreia por Portugal, apontando já ao compromisso de domingo em casa do Luxemburgo: “Claro que cada adversário é diferente, jogar fora é sempre difícil e temos de recuperar bem para ter boa energia para essa partida.”





POSITIVO

CRISTIANO ‘GOLOS’ RONALDO



Não tem a pedalada que já teve, mas é imparável nas bolas paradas. Bisou (penálti e livre), fez o seu 120.º golo em 197 internacionalizações. No total da carreira tem 830 golos em 1158 jogos.





NEGATIVO

FRACOS. FRAQUÍSSIMOS







Leia também As primeiras escolhas de Roberto Martínez com Ronaldo como principal dúvida Esta equipa do Liechtenstein é muito fraca, fraquinha. Limitou-se a defender com... 11. Fizeram o primeiro remate à baliza de Portugal aos 48’. Não ganham há 26 jogos (14 derrotas seguidas).

ARBITRAGEM

GOLO BEM ANULADO



Num jogo de sentido único a arbitragem é sempre fácil. Não houve casos. O golo anulado a CR7 é uma boa decisão. O penálti sobre João Cancelo é bem assinalado devido à ingenuidade do defesa.