Cristiano Ronaldo vai continuar no Manchester United, apurou o CM. As dúvidas em relação à continuidade do jogador vão dissipar-se nos próximos dias, com o regresso do internacional português ao trabalho. Tal só ainda não aconteceu porque CR7 tem estado a lidar com um problema pessoal e por isso falhou todos os treinos desta semana, que deveria ter marcado o seu retorno para a nova época.









Ver comentários