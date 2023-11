Rúben Amorim ainda tem o jogo com o Benfica atravessado: “Fomos nós que perdemos o dérbi”

“Fomos nós que perdemos o dérbi, mais do que o Benfica a ganhá-lo”, disse no sábado Rúben Amorim, que ainda tem o jogo da Luz atravessado, após sair derrotado por 2-1, com os golos das águias a serem apontados nos descontos.



Apesar de estar de luto, pela morte da sogra, Amorim fez a antevisão do jogo deste domingo (18h00) com o Dumiense para a Taça de Portugal e não esqueceu o dérbi: “Mesmo com 11 [antes de Inácio ser expulso], não fomos a equipa que deveríamos ter sido, apesar de termos sido a melhor formação em campo.









