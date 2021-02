Rúben Amorim: "Campeão sem derrotas? Nem no título falo. Tudo pode acontecer na 2.ª volta"

Com a vitória sobre o Marítimo (2-0), o Sporting tem 6 pontos de vantagem sobre o FC Porto e 11 sobre o Benfica no fecho da primeira volta. Rúben Amorim já se imagina campeão?"Não é o caso de imaginar, mas há também o Sp. Braga. Tudo pode acontecer. Estamos na primeira volta, pode acontecer o contrário na segunda. Vamos pensar jogo a jogo e temos é de pensar no Gil Vicente", assegura, à Sport TV.Poderá este Sporting ser campeão sem derrotas?"Nem no título falo, quanto mais sem derrotas. O nosso objetivo é chegar ao primeiro jogo da segunda volta sem derrotas e é para isso que trabalhamos", concluiu