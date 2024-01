Rúben Amorim integra uma restrita lista de técnicos para reforçar o Liverpool, depois de Jurgen Klopp ter anunciado esta sexta-feira que vai abandonar o clube no final da temporada.



O trabalho desenvolvido por Rúben Amorim no Sporting não tem passado despercebido. Mais do que os resultados, tem sido a capacidade de potenciar jovens talentos e o futebol atrativo que a equipa tem praticado que têm sido destacados no plano internacional.









