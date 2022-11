Rúben Amorim vai ter tolerância zero para com os seus jogadores no embate desta quarta-feira, às 20h45, com o Farense, na estreia do Sporting na corrente edição da Taça da Liga, apurou o Correio da Manhã.



O treinador já avisou que pretende uma equipa forte desde o primeiro minuto e até utilizou o desaire (0-1) com o Varzim (Liga 3), que eliminou os leões na Taça de Portugal, para alertar que não pretende ver cometidos os mesmos erros que custaram um dos objetivos desta época.









