Rúben Amorim, técnico do Sporting, disse ontem que não espera facilidades no jogo desta terça-feira com o Mafra para a Taça da Liga, mas avisa que é “obrigatório lutar pela vitória”.









“O momento da equipa é bom, todos treinam e trabalham da mesma forma. Por isso, estão todos estão preparados. A equipa está a responder bem, numa sequência de jogos que nos obriga a mexer, sabendo sempre que no Sporting não há tempo para nada e que temos de vencer todos os jogos”, afirmou.





“Estou entusiasmado para ver o Tabata, o Tiago Tomás, o Bragança, o Matheus Nunes. Mas o que eu quero é que eles estejam preparados e que saibam a exigência do Sporting”, acrescentou em declarações à Sporting TV, na antevisão da partida dos quartos de final da prova.

Amorim não escondeu o desejo dos leões na conquista das duas taças: “Queremos conquistar a Taça de Portugal e a Taça da Liga. Quanto ao campeonato, sabemos que vamos ter pontos altos e baixos, mas é por isso que temos de preparar o grupo todo para o que aí vem”.





O técnico leonino enalteceu ainda o apoio dos adeptos à equipa, antes de abordar o adversário de hoje: “Vai ser um jogo complicado, porque eles vão aproveitar para se mostrar. O Mafra não me parece uma equipa da II Liga, porque gosta de jogar e vai disputar o jogo pelo jogo”.





Jovane Cabral é baixa no Leão





Jovane Cabral é baixa confirmada no Sporting frente ao Mafra. O extremo, de 22 anos, limitou-se ontem a fazer recuperação ao traumatismo da anca direita. Luiz Phellype continua fora dos eleitos.



Mafra quer "divertir-se"



“Este será um jogo difícil, mas temos a expectativa de nos valorizar, tendo em conta o que vamos fazer no jogo, e divertirmo-nos. Pela posição que ocupa, os resultados não estão dissociados da qualidade de jogo e o Sporting é, provavelmente, a melhor equipa a jogar”. Foi desta forma que Filipe Cândido, treinador do Mafra (II Liga), abordou o jogo desta terça-feira (20h15) com os leões, em Alvalade, referente aos quartos de final da Taça da Liga.