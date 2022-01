Rúben Amorim pediu aos jogadores para mudarem o chip, após a derrota (1-2) caseira diante do Sp. Braga no campeonato, para a Taça da Liga, onde amanhã luta com o Santa Clara por um lugar na final, que se joga no sábado.sabe que o treinador do Sporting reconheceu que a sua equipa podia ter feito mais para vencer os bracarenses, mas não apontou o dedo a ninguém. Percebeu que o jogo podia ter pendido também a favor dos leões. Daí que tenha avisado a equipa para fazer um ‘reset’ para começar no zero esta participação na final four da Taça da Liga.apurou, ainda, que Amorim está ansioso pelo embate frente aos os açorianos. O técnico fez também os jogadores verem que é uma forma de demonstrarem que a primeira derrota (2-3) dos leões na Liga foi um mero acidente de percurso. O treinador esteve fora do banco de suplentes nesse jogo, por estar contaminado com Covid-19. A partida de amanhã serve igualmente para os jogadores leoninos se redimirem desse desaire e avançarem para a final, onde vão defrontar o vencedor do Benfica-Boavista. Certo é que Amorim assumiu desde sempre que a Taça da Liga é um objetivo para os leões, que vão defender a conquista do ano passado - bateram (1-0) o Sp. Braga, na final. O técnico já soma duas Taças da Liga (uma pelo Sporting e outra pelo Sp. Braga, em 2019/20).A única baixa por lesão nos leões para o jogo de amanhã é a do defesa Porro - está fazer tratamento à lesão muscular na coxa direita. O capitão Coates também está fora devido aos compromissos da seleção uruguaia. Já o extremo Nuno Santos volta às opções após o castigo de um jogo, devido aos incidentes (foi punido por ter feito um gesto obsceno para as bancadas) no encontro com o Vizela (2-1) para a Liga.