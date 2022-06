As propostas que têm chegado à Luz por Darwin Núñez ainda não chegaram aos 100 milhões de euros, pelo que Rui Costa, presidente do Benfica, já admite que o avançado uruguaio possa continuar no clube em 2022/2023 sabe o Correio da Manhã.



Ainda antes do termo da Liga, o clube tinha a expectativa de vender até final de maio o melhor marcador do campeonato, com 26 golos, por um valor próximo aos 120 milhões de João Félix (saiu para o Atlético Madrid em 2019).









