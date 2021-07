Rui Costa empurrado para a presidência do Benfica

Rui Costa está a ser pressionado por vários membros dos órgãos sociais do Benfica para assumir em definitivo a presidência do Benfica caso Luís Filipe Vieira opte ou seja forçado a deixar o cargo, apurou oOs estatutos do Benfica são omissos no que toca à perda de mandato de algum dirigente devido a investigações judiciais. Contudo, o ponto 1 do artigo 43º prevê que "o mandato cessa antecipadamente" devido a, entre outros motivos, "impossibilidade física".Ora, se Luís Filipe Vieira ficar sujeito a prisão preventiva ou domiciliária, ou se for proibido de entrar nas instalações do clube, juristas ouvidos peloconsideram que a destituição do presidente será imediata. O mesmo poderá suceder por "situação de incompatibilidade" se for proibido de contactar com outros elementos dos órgãos sociais do clube ou administradores da SAD.