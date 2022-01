Rui Costa exige que Nélson Veríssimo apresente resultados como treinador principal do Benfica no curto prazo, desde logo conquistando a Taça da Liga. O presidente, apurou o CM, acredita no treinador, mas também sabe que essa confiança tem de se traduzir em vitórias, sob pena da manutenção do técnico se tornar insustentável.